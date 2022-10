An dem Auto war auch eine Seitenscheibe eingeschlagen. Symbolfoto: Symbolbild/K-H Spremberg via www.imago-images.de up-down up-down Wagen war vermüllt Auto verwahlost am Straßenrand: Halstenbeker muss Geldstrafe zahlen Von Wolfgang Duveneck | 14.10.2022, 16:00 Uhr

Zwei Jahre lang stand ein Polo achtlos in Halstenbek am Straßenrand. Am Ende glich das Auto einer Müllkippe. Dafür musste sich nun der Besitzer vor Gericht verantworten.