LBS-Immobilienatlas 2022 Teuer wie nie: Das kostet ein 120-Quadratmeter-Haus im Kreis Pinneberg Von Jonas Altwein | 15.11.2022, 17:30 Uhr

Wer in Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäuser investieren will, muss tief in die Tasche greifen. In den letzten fünf Jahren sind die Preise um über 70 Prozent gestiegen – ein Ende ist nicht absehbar.