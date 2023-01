Egal ob schriftlich ein Formular ausgefüllt wird, oder online die Grundsteuerangaben gemacht werden: Die Abgabefrist läuft am 31. Januar ab. Foto: Michael Reichel up-down up-down Kreis Pinneberg Grundsteuererklärung schon abgegeben? Es ist trotz Frist-Ende nicht zu spät Von Anja Steinbuch | 31.01.2023, 05:00 Uhr

Die Frist für die Abgabe der Grundsteuerangaben war zuerst der 31. Oktober, dann wurde bis Ende Januar verlängert. Doch am 31. Januar ist endgültig Schicht im Schacht. Wer bis dann nicht abgegeben hat, läuft in Gefahr, bestraft zu werden. Was jetzt zu tun ist.