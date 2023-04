Mit einer Wasserwand schützte die Feuerwehr während der Löscharbeiten umliegende Gebäude vor einem Übergreifen der Flammen. Am Sonnabend gab es am Brandherd eine erneute Rauchentwicklung. Foto: Michael Bunk up-down up-down 80 Tonnen Alt-Akkus vernichtet Großfeuer in Halstenbek: Aus der abgebrannten Lagerhalle steigt erneut Rauch auf Von Carsten Wittmaack | 22.04.2023, 13:16 Uhr

In der Halle, die am Donnerstagabend (20. April) in Band geraten war, sollen etwa 80 Tonnen Akkus verschiedener Bauart gelagert haben. Der Brandschutt sorgte nun wohl für die Rauchentwicklung. Die Feuerwehr schließt ein erneutes Entzünden nicht aus.