Auch zweieinhalb Monate nach dem Brand liegt ein beißender Geruch von verschmortem Plastik über dem Gelände. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Ergebnisse bei der Polizei Großfeuer an Halstenbeker Lagerhalle: Ermittlung zu Brandursache abgeschlossen Von Manu Schmickler | 06.07.2023, 07:00 Uhr

In der Nacht vom 20. auf den 21. April ist in Halstenbek eine Halle abgebrannt. Wie sich später herausstellte, lagerten in dieser 80 Tonnen Akkus. Die Ermittlungen zur Brandursache sind jetzt abgeschlossen.