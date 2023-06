Die Schenefelder Feuerwehr war im Einsatz, um das Feuer in der Halle zu löschen. Foto: Feuerwehr Schenefeld up-down up-down 45 Kräfte im Einsatz Erneut großes Feuer in leerstehender Halle nahe dem Stadtzentrum Schenefeld Von Anja Steinbuch | 02.06.2023, 13:38 Uhr

Es war nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr zu einem Brand in die leerstehende Halle in den Kiebitzweg in Schenefeld gerufen wurde. Die große Rauchsäule in der Nähe des Stadtzenrums Schenefeld war von Weitem sichtbar.