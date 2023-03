Die größte Oster-Aktion der Region geht in die nächste Runde. An vier Standorten im Kreis Pinneberg veranstaltet unsere Zeitung in Kooperation mit verschiedenen Sportvereinen das Ostervergnügen. In Elmshorn, Pinneberg, Wedel und Tornesch gibt es am Ostersonnabend, 8. April, schon vor dem eigentlichen Osterfest eine süße Überraschung für Kinder bis zu zehn Jahren.

Teilnahme am Ostervergnügen ist kostenlos

Spenden der Famila-Märkte in Elmshorn, Pinneberg, Wedel und Uetersen machen es möglich, dass bei der Eiersuche Süßigkeiten im Wert von mehreren Tausend Euro auf die Teilnehmer warten. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos.

Startschuss in Elmshorn: Gesucht wird wieder in drei Altersgruppen.

So läuft das Ostervergnügen ab: Damit jedes Kind eine faire Chance hat, wird in drei Altersgruppen gesucht. Den Anfang machen die Kinder bis einschließlich drei Jahre. Sie dürfen bei der Suche von einem Elternteil begleitet werden. Im Anschluss sind Mädchen und Jungen bis maximal sechs Jahre an der Reihe. Sie müssen ebenso auf eigene Faust auf die Suche gehen, wie die Kinder von sieben bis zehn Jahre, die zum Abschluss suchen dürfen.

Drumherum bieten die Aktionen auch den Erwachsenen Spaß und Unterhaltung. Für Verpflegung wird von den Sportvereinen gesorgt. Die Einnahmen der Veranstaltungen kommen der Jugendarbeit der Vereine zugute.