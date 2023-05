Pinnebergs Wehrführer Claus Köster begutachtet den Einsatzort am Wedeler Weg/Apfelstieg in Pinneberg. Dort brannte ein Dachstuhl. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Feuer am Wedeler Weg Dachstuhlbrand in Pinneberg: Anwohner bangen um ihre Häuser Von René Erdbrügger | 17.05.2023, 18:30 Uhr

Am Wedeler Weg in Pinneberg ging am Dienstagabend der Dachstuhl eines Reihenhauses in Flammen auf. Nur dem schnellen Einsatz der Feuerwehr war es zu verdanken, dass am Ende nicht der ganze Häuserzug Feuer fing. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.