Beim Großbrand in der Halstenbeker Lagerhalle waren auch Schadstoffmessungen nötig. Foto: Freiwillige Feuerwehr Halstenebek up-down up-down 80 Tonnen Akkus in Flammen Großbrand in Halstenbek: Gab nie Gefahr durch Schadstoffe in der Luft Von Manu Schmickler | 12.05.2023, 06:00 Uhr

In der Nacht vom 20. auf den 21. April brannte eine Lagerhalle in Halstenbek. Das Problem: Hier lagerten 80 Tonnen Akkus. Eine Gefahr durch Giftstoffe in der Luft bestand aber nicht.