Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Halstenbeker Ortsteil Krupunder sollen Menschen in dem Bereich derzeit Fenster und Türen geschlossen halten. Das teilte die Leitstelle West via der WarnApp Nina mit.

Das Feuer in Halstenbek war gegen 18.30 Uhr ausgebrochen. Foto: Manu Schmickler

Gegen 18.30 Uhr war das Feuer im Bereich des Siebentunnelwegs ausgebrochen, der sich unweit der Bahnstrecke von Hamburg nach Pinneberg befindet. Betroffen war ein Reihenhaus, bei dem der Dachstuhl in Flammen stand. Die Feuerwehren aus Halstenbek und Schenefeld waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Durch das Löschwasser wurden auch die benachbarten Wohnungen im Reihenhaus in Mitleidenschaft gezogen. Sie sind derzeit unbewohnbar. Die Familien sind bei der Familie und Freunden untergekommen.

Die Feuerwehr Halstenbek ist derzeit mit ihrer Drehleiter im Siebentunnelweg im Einsatz. Foto: Manu Schmickler

Laut Feuerwehrsprecher Tim Glindmeyer hatte das Ehepaar aus der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, das brennende Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr vor Ort eintraf. Den Einsatzkräften schlugen Flammen entgegen, als sie mit den Löscharbeiten begannen. Verletzte hat es durch das Feuer nicht gegeben. Unklar ist noch, wie hoch der Schaden am Gebäude ist und wie sehr die anderen Reihenhäuser durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Laut Glindmeyer war der Brand gegen 19.30 Uhr eingedämmt und breitete sich nicht weiter aus. Die Wehr öffnete im Anschluss das Dach, damit die Hitze entweichen konnte.

Mit Einbruch der Dunkelheit begannen die Nachlöscharbeiten. Foto: Manu Schmickler

Am Abend machte sich auch Halstenbeks Bürgermeister Jan Krohn ein Bild vor Ort von der Lage. Mit Einbruch der Dunkelheit begannen die Nachlöscharbeiten. Statiker müssen zudem überprüfen, ob Einsturzgefahr besteht. Sobald der Brand gelöscht ist, wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen, hieß es. Eine Brandwache wird voraussichtlich die ganze Nacht vor Ort bleiben.

Anlieger wurden bis in den Abend gebeten, die Zufahrtswege zur Einsatzstelle freizuhalten.