Die frische Luft genießen, gleichzeitig etwas für die Fitness tun und viel Spaß haben – das alles verbindet das Stand-Up-Paddling, das mittlerweile zur Trend-Sportart geworden ist. Die Stadtwerke Elmshorn bieten in dieser Woche des Gewinn-Sommers unserer Zeitung drei Familien (jeweils bis zu fünf Personen) die Möglichkeit, einen Anfängerkursus zu belegen, der vom Vie-Vitale-Studio des Elmshorner MTV angeboten wird.

Und sollten die Gewinner schon Erfahrung auf dem Bord gemacht haben, dann bietet sich auch die Chance, bei einer geführten Tour auf einem Gewässer in der Region kostenlos teilzunehmen. „Wir möchten mit diesem Gewinn auch unserem Partner EMTV die Möglichkeit geben, sein Angebot darzustellen und vielleicht neue Mitglieder zu werben“, sagt Stadtwerke-Leiter Sören Schuhknecht.

Teilnahme online und per Telefon möglich

Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme bequem unter www.shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.