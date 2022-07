In dieser Woche geht es bei der Gewinn-Sommer-Aktion unserer Zeitung um ein klassisches Roots-Herren-City-Bike, das von der Elmshorner Fahrrad-Börse, Langelohe, zur Verfügung gestellt wird. „Das 28-Zoll-Rad hat eine Sieben-Gang-Nabenschaltung von Shimano und ist unter anderem mit einer ,unplattbaren’ Bereifung ausgestattet“, erklärt Inhaber Daniel Sauter. Verkauft wird es für 799 Euro. Gefertigt wurde das Fahrrad bei der Firma Engelbert Meyer GmbH im Oldenburger Münsterland. „Wir haben uns für diesen Preis entschieden, weil es immer noch viele Menschen gibt, die kein E-Bike, sondern ein ganz normales Fahrrad fahren wollen“, betont Sauter, der darauf hinweist, dass in seinem Geschäft eine Vielzahl von Rädern ohne elektrischen Hilfsantrieb vorrätig ist.

Teilnahme online und per Telefon möglich

Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme bequem unter www.shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.