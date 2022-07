Tim Rutenbeck (rechts), stellvertretender Marktleitger vom Hass & Hatje Hagebaumarkt, und A.-Beig-Redaktionsleiter präsentieren den Mr. Gardewner Gasgrill „San Francisco 3“. FOTO: Hermann Mohrdieck up-down up-down Gewinn-Sommer 2022: Woche 2 Gas-Grill im Wert von 1199 Euro zu gewinnen Von Hermann Mohrdieck | 09.07.2022, 00:01 Uhr | Update vor 58 Min.

Um den Sommer noch schöner zu gestalten, startet unsere Redaktion an den Wochenenden in den Sommerferien jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.