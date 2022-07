Mode und Accessoires, Lebensmittel, Gesundheit und Körperpflege, Hobby und Freizeit oder auch Technik und Geschenkartikel – das und vieles mehr wird alles in den zahlreichen Geschäften im „Stadtzentrum Schenefeld“ angeboten. Und in der ersten Woche der Gewinn-Sommer-Aktion gibt es für zwei Gewinner jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro zu gewinnen.

Das ist aber noch nicht alles, was die Verantwortlichen des Einkaufszentrums zu bieten haben. Am ersten Juli-Wochenende wird in Schenefeld das 50-jährige Stadtjubiläum gefeiert. Und das „Stadtzentrum“ ist am 3. Juli mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr dabei. Neben der Möglichkeit zum Shoppen und Schlemmen wird den Besuchern eine interaktive Ausstellung über Bienen geboten. Hier gibt es neue und lehrreiche Einblicke in die Welt der vom Aussterben bedrohten Insekten und ihre gewaltige Wirkung auf Mensch und Tier.

Teilnahme online und per Telefon möglich

Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme bequem unter www.shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.