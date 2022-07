Die Welt wird immer digitaler. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Entsprechend stellt sich die Pinneberger VR Bank in Holstein auf, die in dieser Woche den Preis in unserer Gewinn-Sommer-Aktion bereithält. Diesmal geht es um ein Apple iPad mit Wi-Fi und 256 Gigabite Speicher-Kapazität im Wert von 499 Euro. Mit langer Batterielaufzeit können von dem Gerät jederzeit Bankgeschäfte getätigt werden. Aber auch das Surfen im Internet, Spielen, Musik hören oder Fotos und Filme aufnehmen mit der 8 MP Weitwinkel-Rückkamera und der 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus ist natürlich ebenfalls möglich.

„Wir sind aber nicht nur mit unserem breiten Digitalangebot für unsere Kunden da“, betont Regionalleiter Morten Höher. Viele verschiedene Kommunikationswege mit den Fachleuten vor Ort stehen bei der VR Bank in Holstein zur Verfügung. „Unsere Kunden können immer auf einen kompetenten Ansprechpartner bauen“, erklärt Höher.

Teilnahme online und per Telefon möglich

Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme bequem unter www.shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.