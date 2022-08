Im Garten oder auf der Terrasse stilvoll relaxen und mit der Familie, Freunden oder Bekannten einige nette Stunden verbringen. Das kann der Gewinner unseres letzten Gewinn-Sommer-Wochenpreises ausgiebig auf seiner neuen Garten-Speiselounge.

Die wetterfeste Sitzgelegenheit samt Tisch mit einer Spraystoneplatte, zwei Hockern und den dazugehörigen Polstern wird vom Möbelhaus Schulenburg in Halstenbek zur Verfügung gestellt und hat einen Wert von 1299 Euro. Die Speise-Gartenlounge hat die Abmessungen von 212x82x265 Zentimetern und ist dank eines Aluminiumgestells leicht zu handhaben. Schulenburg-Geschäftsleiter Sven Lange weist darauf hin, dass die Lounge auch im Winter draußen stehen bleiben kann, sie sollte dann aber abgedeckt werden.

Teilnahme online und per Telefon möglich

Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme bequem unter www.shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.