Einer der Eingänge zum Bahnhof Pinneberg ist am frühen Mittwochmorgen abgesperrt. Die Polizei ermittelt nach einer Gewalttat. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Polizei im Einsatz Gewalttat am Bahnhof Pinneberg – junger Mann schwer verletzt Von Christian Uthoff | 06.07.2022, 09:19 Uhr

Passanten haben am frühen Morgen eine schwer verletzte Person am Bahnhof in Pinneberg entdeckt. Der junge Mann soll Opfer einer Gewalttat geworden sein. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.