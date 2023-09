Gewaltprävention „Bus-Engel“ an Schenefelder Gemeinschaftsschule – wie reagieren, in brenzligen Situationen? Von Sophie Laura Martin | 08.09.2023, 14:30 Uhr Vier Tage lang haben sich die Schüler der Klasse 8c mit den Themen Gewaltprävention und Zivilcourage auseinandergesetzt. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down

An der Gemeinschaftsschule Achter de Weiden in Schenefeld war das Projekt „Bus-Engel“ zu Gast. Es bringt den Schülern Zivilcourage, Empathie und Toleranz näher. Wie das gemacht wird und was Schüler und Lehrer dazu sagen.