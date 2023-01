Die Polizei sucht Zeugen: Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonnabend, 7. Januar, 14 Uhr, und Sonntag, 8. Januar, 7.30 Uhr, gewaltsam in die Verkaufsräume eines Mobilfunkgeschäftes in der Dingstätte in Pinneberg einzudringen. Das misslang.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter Telefon (04101) 2020 entgegen.