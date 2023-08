Google Street View-Quiz Geoguessr: Wie Youtuber GeoWizard an Schenefeld und Schenefeld scheitert Von Caroline Warmuth | 21.08.2023, 16:18 Uhr Logo NEO Der Moment, in dem Thomas George Davies klar wird, dass es in Schleswig-Holstein zwei Orte mit Namen Schenefeld gibt: Er kann es nicht fassen. Screenshot: Caroline Warmuth up-down up-down

Die Erde spielerisch auf Google Maps erkunden und kennenlernen. Das ist der Sinn von GeoGuessr. Youtuber GeoWizard ist für seine Videos bekannt, in denen er dieses Spiel spielt. Dass er allerdings an Schenefeld und Schenefeld in den Kreis Steinburg und Pinneberg scheitern würde, damit hätte er wohl nicht gerechnet.