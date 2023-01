Ordentlich Platz zum Matschen, Toben und Spielen hat die Lukas-Kita in Egenbüttel für ihre Kinder. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Kinderbetreuung Eltern verwundert: Darum schließt Rellingen die Lukas-Kita Von Manu Schmickler | 26.01.2023, 07:00 Uhr

Im Sommer 2024 wird die Lukas-Kita geschlossen, weil es das Angebot an Plätzen in der Gemeinde ausreichend sei. Darüber, ob das in einer wachsenden Gemeinde wie Rellingen überhaupt sein kann, diskutieren seit einigen Tagen Eltern in den Sozialen Netzwerken. Wir haben im Rathaus nachgefragt.