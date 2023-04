Zur Vorbereitung auf die Gemeindewahl laden alle Fraktionen zu einer gemeinsam geführten Podiumsdiskussion an zwei Abenden ein. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Kommunalwahl Elefantenrunde in Halstenbek: Kandidaten für Gemeinderat stehen Rede und Antwort Von Manu Schmickler | 21.04.2023, 11:00 Uhr

Am 14. Mai wird die neue Gemeindevertretung gewählt. Damit sich die Wähler ein besseres Bild machen können, stellen sich die Kandidaten aller Fraktionen vor und stehen an zwei Abenden Rede und Antwort in Podiumsdiskussionen.