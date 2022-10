Neue Rohrleitung in der Gasübernahmestation in Klein Offenseth. Foto: SH Netz up-down up-down Gasleitung in Klein Offenseth So will SH Netz die Versorgung mit Erdgas im Winter sicherstellen Von Anja Steinbuch | 23.10.2022, 08:00 Uhr

Die Schleswig-Holstein Netz will die Versorgung mit Erdgas in diesem Winter sicherstellen: Die Gasleitung wurde erfolgreich umgerüstet.Künftig ist es hier möglich, Gas in zwei Richtungen zu verteilen.