Bürgermeister im Gespräch Geflüchtete unterbringen: Appen will auf Mieten von Privat-Wohnungen setzen Von Anna Goldbach | 30.09.2023, 15:00 Uhr Hans-Peter Lütje über die Geflüchteten-Situation in seiner Gemeinde. Foto: Anna Goldbach up-down up-down

In Halstenbek bereitet man sich auf die Ankunft von Geflüchteten vor, in Kummerfeld stand die Situation der Geflüchteten als Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil zur Beratung, in Prisdorf soll es eine Einwohnerversammlung geben, in der unter anderem über die Unterbringung informiert werden soll. Wie aber ist die Lage in Appen? Das weiß Bürgermeister Hans-Peter Lütje.