Fall aus Pinneberg Gefälschter Impf-Nachweis: Gericht will auf Entscheidung aus Karlsruhe warten Von Wolfgang Duveneck | 08.08.2022, 06:00 Uhr

In einer Apotheke legt ein Mann aus Pinneberg eine gefälschte Impf-Bescheinigung vor. Nun soll er sich in einem Prozess vor Gericht dafür verantworten. Doch auf welcher Rechtsgrundlage wird das Urteil gefällt? Das soll jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden.