Hauptsache Spaß: Jannik Welk (von links), Maik Schaar, Constantin Bock, Andreas Brandt und Niklas Welk sind vor ein paar Jahren als Pilot mit heißen Stewardessen im Schlepptau beim Lumpenball erschienen. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Karneval in Norddeutschland Riesenandrang auf den Lumpenball in Tangstedt Von Martin Busche | 31.12.2022, 14:00 Uhr

Feiern bis in die Nacht, Party bis zum Anschlag: Der Lumpenball in Tangstedt verspricht alljährlich einen Riesenspaß. Wer dabei sein will, muss sich sputen, es gibt nur noch Restkarten.