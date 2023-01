Maren Neumann, Beate Lorkowski, Brigitte Klein, Sara Grafschafter und Annette Meyer sind gespannt auf das Frühjahrssemester der VHS Halstenbek Foto: Manu Schmickler up-down up-down VHS Halstenbek Von Astronomie bis Ukulele – das bringt das Frühjahrssemester der VHS Von Manu Schmickler | 12.01.2023, 11:12 Uhr

Die VHS Halstenbek auch in diesem Halbjahr wieder Sprachkurse und Yoga an. Aber auch wer etwas über Körpersprache von Hunden, über Astrophysik, Photovoltaik auf dem eigenen Balkon wissen möchte, ist in der Schule Nord goldrichtig.