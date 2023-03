Emily Brötje, Sprecherin bei FFF Pinneberg, setzt sich für den Klimaschutz ein. Foto: Laura Sophie Martin up-down up-down Klimaschutz-Aktivisten in SH Fridays for Future Pinneberg: „Führen familienfreundliche Aktionen durch“ Von René Erdbrügger | 16.03.2023, 06:00 Uhr

Fridays For Future (FFF) ist nicht unterzukriegen. Regelmäßig gehen die Mitglieder auf die Straße. Auch in Pinneberg, wie zuletzt am 3. März. 150 Demonstranten zogen durch die City. Emily Brötje, Sprecherin bei FFF Pinneberg, sagt im Interview, worum es geht.