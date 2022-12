Der Prozess gegen frühere Sekretärin im KZ Stutthof sorgt für reges Medieninteresse. Foto: Axel Heimken up-down up-down Stutthof-Prozess gegen Irmgard F. Fragen und Antworten zu einem der letzten NS-Verfahren Deutschlands Von Florian Kleist | 01.10.2022, 14:00 Uhr

Am 30. September 2021 hat am Landgericht Itzehoe der Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. begonnen. Am 20. Dezember wird das Urteil erwartet. Viele Fragen tauchen rund um den Prozess auf. Wir haben die häufigsten beantwortet.