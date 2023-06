Der Sonnenuntergang an der Elbe in Wedel oder die Möwe im Anflug auf Helgoland. Sehenswürdigkeiten des Kreises Pinneberg in besonderem Licht. All das können die besten Voraussetzungen für Schnappschüsse sein. Genau diese spontanen, tollen, besonderen oder beeindruckenden Momente suchen wir bei unserem Fotowettbewerb.

Die besten Bilder veröffentlichen wir in einem Kalender mit Motiven aus dem Kreis Pinneberg. Mitmachen können alle unsere Leser. Ob es sich bei den Fotos beispielsweise um ein Rathaus handelt, eine schöne Landschaft abgebildet ist oder ein altes Haus in Szene gesetzt wird, liegt in der Kreativität der Teilnehmer.

Einsendeschluss ist der 24. Juni 2023

Es wird ein DIN A3 Kalender mit den Bildern unserer Leser entstehen, dafür suchen wir hochauflösende Fotos im Querformat. Kleiner Tipp zur Auflösung: Die Dateien sollten bestenfalls nicht unter einem Megabyte beziehungsweise 500 Kilobyte groß sein. Aber keine Sorge, die Überprüfung der Fotos auf Druckfähigkeit übernimmt unsere Redaktion. Der Einsendeschluss für die Bilder ist Sonnabend, 24. Juni.

Die Bilder bitte per E-Mail an fotokalender@shz.de schicken. In der Nachricht sollte auch vermerkt sein, wer das Foto an welchem Ort gemacht hat. Übrigens: Andere sh:z-Zeitungen in Schleswig-Holstein planen ebenfalls Kalender mit Motiven unserer Leser. Wer also Motive aus den Regionen Flensburg, Husum, Schleswig, Itzehoe oder Neumünster hat, kann diese Fotos ebenfalls einsenden.