Der Fotograf Günter Herrndorff (links) und der Architekt und Maler Hans-Jürgen Voigt überzeugen mit ihrer Ausstellung „Unterwegs". FOTO: Sophie Laura Martin
Fotografie und Malerei - Schenefeld stellt aus
Von Sophie Laura Martin | 12.06.2022, 10:49 Uhr

Schenefeld lud zu zwei Vernissagen ein: In die Galerie des Kunstkreises im Stadtzentrum und in die Räumlichkeiten im Kunsthaus in der Friedrich-Ebert-Allee. Beide Veranstaltungen waren gut besucht, die Organisatoren sind zufrieden.