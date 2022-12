Viel Betrieb vor der Notaufnahme in Pinneberg. Das ist auch in der Nacht zum 1. Januar 2023 zu befürchten. Foto: Jonas Altwein up-down up-down Regio Kliniken stark belastet Rückkehr des Feuerwerks: Pinnebergs Notaufnahmen in Sorge vor Silvester Von Jonas Altwein | 30.12.2022, 06:00 Uhr

Die Lage in den beiden Krankenhäusern im Kreis Pinneberg ist zum Jahresende angespannt. Chefarzt Dr. Sudmann appelliert an die Verantwortung jedes einzelnen in der Silvester-Nacht.