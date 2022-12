Dieses ausgemusterte Löschfahrzeug „LF 16/12“ soll an die Kameraden in der Ukraine gespendet werden. Foto: Feuerwehr Geesthacht up-down up-down Öffentliche Benefizaktion Feuerwehren aus Pinneberg und Geesthacht wollen Einsatzfahrzeug an Ukraine spenden Von René Erdbrügger | 05.12.2022, 08:00 Uhr

Ein ausgemustertes Löschfahrzeug soll künftig in Lwiw in der Ukraine eingesetzt werden. In Pinneberg wird das Feuerwehrauto ausgerüstet und am 11. Dezember der Generalkonsulin der Ukraine symbolisch übergeben – im Zuge einer Benefizaktion.