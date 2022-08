Direkt neben der Drostei kam Rauch aus einem Transporter: Die Feuerwehr stellte beim Löschen fest, dass die Bank des Beifahrersitzes brannte. FOTO: Freiwillige Feuerwehr Pinneberg up-down up-down Pinneberg Feuerwehreinsatz beim SummerJazz: Autositz brennt neben der Drostei Von Felisa Kowalewski | 14.08.2022, 16:40 Uhr

Hunderte Menschen waren am Wochenende beim Pinneberger SummerJazz unterwegs – mittendrin am Sonnabend auch die Feuerwehr: An der Drostei hatte die Sitzbank eines Transporters Feuer gefangen.