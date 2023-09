Pläne nach der Sommerpause Neue Feuerwache, Drosteipark-Umgestaltung und Ebertpassage: Das will Pinnebergs Politik anpacken Von René Erdbrügger | 02.09.2023, 08:00 Uhr Pinneberg braucht eine neue Feuerwache. Doch über den Standort ist man sich nicht im Klaren. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Die politische Sommerpause ist zu Ende. Die Ausschüsse tagen wieder in Pinneberg. Was steht in den nächsten Monaten auf der Agenda? Die Fraktionen stellen jeweils ihre drei wichtigsten Projekte vor.