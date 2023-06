Pierre und Chantal Torres und ihr Sohn haben schwere Wochen hinter sich. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Polizei ermittelt weiter Nach Wohnungsbrand: Wie sich Familie Torres aus Pinneberg ins Leben zurückkämpft Von René Erdbrügger | 03.06.2023, 06:00 Uhr

Nach dem Wohnungsbrand in der Rabenstraße sind Pierre und Chantal Torres sowie ihre beiden Kinder in einem Hotel untergebracht worden. Eine Übergangswohnung ist ihnen in Aussicht gestellt worden. Doch jetzt gibt es Ärger.