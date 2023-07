Die Feuerwehr ist am Mittwoch (26. Juli) zu einem Einsatz in der Dingstätte ausgerückt. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Essen ist angebrannt Brand in Hochhaus: Bewohnerin will Pinneberger Feuerwehr Tür nicht öffnen Von René Erdbrügger | 26.07.2023, 15:25 Uhr

Angebranntes Essen hat am Mittwoch (26. Juli) die Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einem Hochhaus in der Pinneberger Dingstätte 23 hatte der Haustechniker eine Rauchentwicklung im Flur bemerkt und Alarm geschlagen. Die Bewohnerin stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen.