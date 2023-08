1 Million Euro Schaden Großfeuer in Pinneberg-Waldenau: Polizei schließt technischen Defekt nicht aus Von René Erdbrügger | 22.08.2023, 17:30 Uhr Der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses am Waldenauer Marktplatz brannte aus. Foto: Felisa Kowaleski up-down up-down

Ein ausgedehnter Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus am Waldenauer Marktplatz in Pinneberg führte am 17. August zu einem Großalarm bei der Feuerwehr. Die Polizei hat sich nun erstmals zur Brandursache geäußert.