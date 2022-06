Mehr als 100 Kräfte von diversen Feuerwehren aus dem Kreis Pinneberg waren bei dem Großfeuer im Einsatz. FOTO: Florian Sprenger Feuer in Pinneberg Halle an A23 bei Brand zerstört – 130 Kräfte im Löscheinsatz Von Christian Uthoff | 30.05.2022, 17:00 Uhr

Die Feuerwehr Pinneberg und weitere Wehren waren am Montag (30. Mai) im Gewerbegebiet Harderslebener Straße an der A23 im Einsatz. Dort brannte eine Lagerhalle. Der Einsatz dauerte bis in den Nachmittag hinein.