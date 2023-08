Warnung über Nina Feuer und dichter Rauch: Haus in Pinneberg brennt – Feuerwehr im Einsatz Von Caroline Warmuth | 17.08.2023, 15:27 Uhr Rund 80 Einsatzkräfte sind derzeit im Pinneberger Ortsteil Waldenau im Einsatz. Dort brennt ein Haus. Symbolfoto: imago images/Marius Schwarz up-down up-down

Wegen eines Feuers in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Waldenauer Marktplatz ist die Feuerwehr derzeit im Einsatz. Aufgrund der Brandgase wird die Bevölkerung in der Region gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.