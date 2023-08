Vier Anwohner im Krankenhaus Feuer und dichter Rauch: Haus in Pinneberg brennt – Feuerwehr stundenlang im Einsatz und | 17.08.2023, 15:27 Uhr Von Caroline Warmuth René Erdbrügger | 17.08.2023, 15:27 Uhr Das Feuer war im ersten Stock in einer Wohnung ausgebrochen. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

100 Feuerwehrleute waren in Pinneberg-Waldenau im Einsatz. Dort war ein Feuer in einer Wohnung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes ausgebrochen. Vier Anwohner klagten über eine Atemwegsreizung und wurden in ein Krankenhaus gebracht.