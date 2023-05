Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüfen den zerstörten Dachstuhl am Wedeler Weg in Pinneberg auf Glutnester. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Flammen im Gebäude Dachstuhl von Reihenhaus in Pinneberg brennt – drei Wehren im Einsatz , Florian Kleist und | 16.05.2023, 19:14 Uhr | Update vor 34 Min. Von Florian Sprenger Christian Uthoff | 16.05.2023, 19:14 Uhr | Update vor 34 Min.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagabend in Pinneberg im Einsatz. Dort brannte der Dachstuhl eines Reihenhauses am Wedeler Weg. Die Helfer mussten schnell handeln, da das Feuer auf weitere Teile des Gebäudes überzugreifen drohte.