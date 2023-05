Ein Feuerwehrauto rast zum Einsatz. Symbolfoto: Alexander Steenbeck up-down up-down Dockenhudener Chaussee Waschmaschine qualmt: Feuerwehr Halstenbek rückt am Sonnabend aus Von Klaus Plath | 27.05.2023, 15:23 Uhr

25 Einsatzkräfte der Halstenbeker Feuerwehr haben sich am Sonnabend auf den Weg zur Dockenhudener Chaussee gemacht. Die in einer Wohnung stehende Waschmaschine qualme, hieß es in der Alarmierung.