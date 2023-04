Auch von zwei Drehleitern aus wurde die Halle bewässert, sodass die Flammen nach etwa einer Stunde erstickt werden konnten. Nachlöscharbeiten schlossen sich an. Foto: Klaus Plath up-down up-down Lagerhalle brennt Großfeuer in Halstenbek: 120 Feuerwehrleute sind an der Wilhelmstraße im Einsatz Von Klaus Plath | 21.04.2023, 01:46 Uhr

Mehrere Stunden lang waren vom späten Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen etwa 120 Feuerwehrleute an der Wilhelmstraße in Halstenbek im Einsatz. Aus zurzeit noch unbekannten Gründen war eine Lagerhalle in Brand geraten.