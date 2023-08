Ursache weiter unklar Nach Feuer in Schenefelder Döner-Imbiss: Nachbargeschäften drohen Verluste Von Felix Poser | 30.08.2023, 18:30 Uhr Gebrannt hat es nur im Döner-Imbiss, doch der Brand hat auch Folgen für die Nachbargeschäfte. Foto: Felix Poser up-down up-down

Nachdem es in einem Döner-Imbiss am Schenefelder Platz am Dienstagmorgen gebrannt hat, muss der Netzbetreiber die Stromleitungen im Gebäude überprüfen. Weil dafür der Strom abgeschaltet werden muss, drohen Nachbargeschäften Verluste. Unterdessen steht die Höhe des Sachschadens fest.