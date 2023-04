Die Feuerwehr Rellingen musste aufgrund eines medizinischen Notfalls an den Robinienstieg ausrücken. Symbolfoto: Jürgen Kewitz up-down up-down Notfall am Robinienstieg Feuerwehr Rellingen öffnet Wohnungstür für den Rettungsdienst Von Klaus Plath | 02.04.2023, 12:40 Uhr

Es war bereits spät am Abend, als die Feuerwehr Rellingen am Sonnabend (1. April) am Robinienstieg eine Wohnungstür öffnen musste. In dem Mehrfamilienhaus hatte es einen medizinischen Notfall gegeben.