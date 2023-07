Per Drehleiter bekämpfte die Feuerwehr Pinneberg den Brand in dem Einfamilienhaus am Borsteler Weg. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Feuer am Borsteler Weg Nach Dachstuhlbrand in Pinneberg: Brandursache steht fest Von Bastian Fröhlig | 13.07.2023, 18:34 Uhr

Das Feuer war am Sonntagabend in dem Einfamilienhaus am Borsteler Weg in Pinneberg ausgebrochen. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei steht jetzt fest, wie das Feuer in dem Dachstuhl ausbrechen konnte.