Freundschaftsfliegen mit Rasenmäher: Der Vorsitzende der Flugtechnischen Gemeinschaft Lothar Wendt (links) und sein Stellvertreter Manfred Münster sind sicher, dass dieser tatsächlich auch fliegen kann. Erwartet wird zudem Besuch von Kunstfliegern aus Bayern. FOTO: Hans-Joachim Kölln Borstel-Hohenraden Faszination Modellflug: So feiert die Flugtechnische Gemeinschaft Jubiläum Von Hans-Joachim Kölln | 22.06.2022, 06:00 Uhr

Vom Segelflieger bis zum Motorflugzeug im Kleinformat: In Borstel-Hohenraden wird abgehoben – seit genau 50 Jahren plus eins. Das wird am Sonnabend (26. Juni) gefeiert, inklusive fliegendem Rasenmäher.