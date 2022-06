Achtung, wenn sich Menschen am Telefon als Polizisten ausgeben: Dahinter könnte sich ein Betrüger verbergen. FOTO: Mike Röser Betrüger-Bande vor Gericht Falsche Polizisten gefasst: Auch in Pinneberg Seniorin bestohlen Von Florian Kleist | 07.06.2022, 06:00 Uhr

Vor dem Landgericht Itzehoe startet jetzt das Verfahren gegen einen fünfköpfige Betrügerbande. Die Täter hatten sich laut Anklage als Polizisten ausgegeben und so in mehreren Fällen zugeschlagen – auch in Pinneberg.