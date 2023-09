In Schenefeld ist eine Rentnerin Opfer eines Trickdiebstahls durch zwei falsche Kriminalbeamte geworden. Die Tat ereignete sich am Freitag (8. September) in der Blankeneser Chaussee. Das hat die Polizei am Dienstag (12. September) mitgeteilt. Demnach sprachen die Täter die Rentnerin gegen 9.15 Uhr im Bereich Osterbrooksweg an und gaben vor, im Rahmen einer Festnahme das Wohnhaus der Frau sehen zu müssen. Die Rentnerin glaubte den Betrügern und gewährte ihnen Zugang zu ihrem Haus. Kurze Zeit, nachdem die Kriminellen weg waren, bemerkte die Seniorin das Fehlen von Schmuck und Bargeld.

Beschreibung der Täter

Sie beschreibt die zwei Unbekannten als circa 30 Jahre alt, schlank gebaut und ungefähr 1,70 Meter groß. Beide haben dunkelblonde Haare, trugen zum Tatzeitpunkt Alltagskleidung und hatten weder Bart noch Brille. Sie sprechen fließend Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die die Täter oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer (04101) 2020 sowie unter der E-Mail-Adresse SG2.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.